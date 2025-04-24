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Инноваторы с начала года подали в Роспатент более 4 тыс. заявок на изобретения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Федеральную службу по интеллектуальной собственности с начала года поступило 4,4 тыс. заявок на регистрацию патентов на изобретения. Показатель вырос на 2,5%. Об этом рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов на конференции «Интеллектуальная собственность — основа инновационной экономики».

«Самую высокую патентную активность с января по март показали государственные НИИ (научно-исследовательские институты. — Ред.) и индивидуальные предприниматели. Научно-исследовательские институты «выросли» на 32%, а индивидуальные предприниматели — почти в полтора раза (+47%)», — уточнил он.

В целом число обращений от малого и среднего бизнеса стало больше на 7%. Самым популярным у изобретателей стало направление, связанное с медицинскими технологиями (647 заявок на патенты).

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Кроме того, в I квартале 2025 года отечественные разработчики подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности более 8 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ (электронных вычислительных машин) и баз данных. Это на 5,4% больше уровня аналогичного периода 2024-го.

По словам Зубова, из 8175 заявок россиян на софт значительную долю занимает программное обеспечение (6984 заявки). Остальные 1135 заявок поданы на охрану баз данных.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что в 2024 году отечественные разработчики подали в Роспатент более 40 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Этот показатель превысил уровень 2023 года на 13% и на треть — 2022 года.

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