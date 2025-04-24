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Патрушев отметил рост торговли сельхозпродукцией между Россией и ОАЭ в 2024 году

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Фото: пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева
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Торговля сельхозпродукцией между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) выросла почти на треть в 2024 году. Об этом 24 апреля сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

«Отношения наших стран динамично развиваются. Мы искренне ценим диалог, который выстроен по многим направлениям сотрудничества. Одним из ключевых является агропромышленный комплекс. В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами вырос почти на треть. Рассчитываем, что в текущем году положительная динамика сохранится», — сказал Патрушев в ходе рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером.

Вице-премьер напомнил, что в 2025 году отечественные компании в 10-й раз приняли участие в выставке Gulfood. Россия готова наращивать поставки в ОАЭ зерна, мясной халяльной, масложировой и кондитерской продукции.

В ходе встречи стороны обсудили, что для развития диалога двух стран в сфере экологии и охраны окружающей среды создана специальная рабочая группа. В рамках нее в том числе будут обсуждаться вопросы сохранения биоразнообразия. Планируется, что первое заседание состоится уже в мае текущего года. Дмитрий Патрушев отметил, что Россия также готова к обмену опытом в области геологии и недропользования.

«Уверен, что взаимовыгодные отношения продолжат интенсивно развиваться. Это в свою очередь будет способствовать укреплению торгово-экономических связей наших стран и усилению продовольственной безопасности России и Объединенных Арабских Эмиратов», — добавил Патрушев.

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Ранее, 24 марта, сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они высказались за дальнейшую поддержку в реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях двух стран. Кроме того, они договорились поддерживать плотную координацию в формате ОПЕК+.

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