Составлен портрет ипотечного заемщика на Дальнем Востоке

Чаще других ипотеку в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) берут женщины, бездетные и состоящие в браке. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра «Домклик», изучившие ипотечные сделки Сбербанка за первый квартал 2025 года.

Согласно подсчетам, медианный возраст заемщика, приобретающего недвижимость на Дальнем Востоке, составил 37 лет. Женщины оформляют ипотеку чаще: их доля — 53%. Большинство (58%) заемщиков состоят в официальном браке, у 74% нет детей. При этом число бездетных заемщиков увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний доход берущего ипотеку на Дальнем Востоке составляет 158 тыс. рублей. Этот показатель заметно увеличился год к году (на 48%), значительный рост отмечается и по стране в целом (почти в 2 раза). Тренд стал следствием множества факторов, таких как рост стоимости недвижимости, увеличение процентных ставок и ужесточение требований к финансовой устойчивости заемщиков, считают эксперты «Домклик».

В основном ипотечные сделки по приобретению недвижимости на Дальнем Востоке заключают местные жители: доля покупателей из других регионов составляет менее 5% — этот показатель не меняется с прошлого года. По количеству сделок среди регионов, не входящих в состав ДФО, лидируют Краснодарский край и Москва.

Медианная стоимость объекта недвижимости, который приобретался в рамках ипотечной программы, составил 6,8 млн рублей, размер кредита — 4,9 млн рублей. Первоначальный взнос в среднем равен 2,8 млн рублей, ежемесячный платеж — 34,3 тыс. рублей. Срок ипотечного кредита составляет около 20 лет или 245 месяцев.