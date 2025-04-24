В Белоруссии внесли в парламент проект об амнистии в честь 80-летия Победы в ВОВ

Правительство Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко внесло в парламент законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» (ВОВ). Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе главы государства на сайте.

«По поручению президента Беларуси правительством внесен в парламент законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в проекте сохранены подходы амнистий прошлых лет и предусмотрены нововведения. Так, на освобождение от заключения могут рассчитывать лица, имеющие определенные заболевания. Кроме того, предлагается людям 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно заменить наказание более мягким.

При этом для получения амнистии осужденным необходимо полностью возместить причиненный в ходе преступлений ущерб и иметь положительную характеристику в период отбывания заключения. По предварительным расчетам, на данный момент под амнистию попадут около 8 тыс. осужденных.

В июле прошлого года Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Амнистии подлежали несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и мужчины с детьми в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего. Также пенсионеры, инвалиды I и II групп, лица, больные открытой формой туберкулеза и раком, граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, получившие ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы.