Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов северных Курил
Общество
В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
Мир
Рубио опроверг данные Politico о планах Белого дома по снятию санкций с СП-2
Общество
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Общество
Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Армия
Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР крупный тайник с иностранным вооружением ВСУ
Мир
Axios сообщил о перепалке Маска и Бессента в Белом доме
Мир
Шойгу отметил инициативы Китая по поиску мирного решения украинского конфликта
Происшествия
Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении около 10 БПЛА над регионом
Мир
Медведев констатировал полную несостоятельность МУС
Наука и техника
В РФ создали первый отечественный эндоскоп
Общество
В России перед майскими праздниками продуктивность сотрудников выросла до 30%
Мир
СМИ узнали о попытке задержания Додика в Восточном Сараево
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Якутске
Мир
Минобороны Дании сообщило о выделении более $48 млн на боеприпасы для Украины
Армия
Военные группировки войск «Центр» рассказали о восстановлении техники в зоне СВО
Мир
СМИ сообщили о выводе США своих военных с базы в сирийской провинции Эль-Хасака

В Сколково сообщили о росте выручки резидентов

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В 2024 году выручка резидентов Сколково увеличилась на 38% по сравнению с 2023 годом и составила 704,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ. РФ) по итогам заседания совета директоров фонда.

«Технологическое лидерство — одно из ключевых направлений новой стратегии группы ВЭБ. РФ до 2030 г. Роль компаний-участников „Сколково“ исключительно важна для успешной реализации соответствующих национальных проектов. Созданные заделы и компетенции, бесшовная работа институтов развития группы ВЭБ. РФ, эффективное партнерство с Москвой позволят нам добиться здесь значимых результатов», — подчеркнул в ходе заседания глава ВЭБ. РФ, председатель Совета директоров Фонда «Сколково» Игорь Шувалов.

Результаты выполнения стратегических задач Сколково за 2024 год представил председатель правления Фонда Сергей Перов. Средневзвешенный процент их исполнения составил 101,23%.

«В 2024 году удалось преодолеть тенденцию предыдущих двух лет по ежегодному сокращению инвестиций, привлекаемых участниками проекта Сколково. Объем внебюджетных средств составил рекордные 42,6 млрд рублей с ростом на 34% к предыдущему году, превысив на 10% наилучший результат, достигнутый в 2021 году. Всего за период с 2013 по 2024 гг резиденты привлекли 220 млрд рублей. Свой вклад внесли программы инвестиционного менторинга и компенсации вложений бизнес-ангелов», — отметил председатель правления Фонда «Сколково» Сергей Перов.

Как было указано в ходе заседания, по состоянию на конец 2024 года статус участника проекта Сколково имеют 4 684 компании, что на 19,7% больше, чем годом ранее. Они предоставляют рабочие места более чем 118 тыс. сотрудникам. Компаниями-резидентами «Сколково» в 2024 году было получено 1164 патента, из которых 319 — на территории иностранных государств.

Накопленным итогом за 2021-2024 годы 607 компаний-резидентов воспользовались механизмом бесшовной интеграции мер поддержки институтов развития, а особо хорошую динамику роста в 2024 году показали компании, работающие в области биомедицинских технологий.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025