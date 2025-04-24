В Сколково сообщили о росте выручки резидентов

В 2024 году выручка резидентов Сколково увеличилась на 38% по сравнению с 2023 годом и составила 704,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ. РФ) по итогам заседания совета директоров фонда.

«Технологическое лидерство — одно из ключевых направлений новой стратегии группы ВЭБ. РФ до 2030 г. Роль компаний-участников „Сколково“ исключительно важна для успешной реализации соответствующих национальных проектов. Созданные заделы и компетенции, бесшовная работа институтов развития группы ВЭБ. РФ, эффективное партнерство с Москвой позволят нам добиться здесь значимых результатов», — подчеркнул в ходе заседания глава ВЭБ. РФ, председатель Совета директоров Фонда «Сколково» Игорь Шувалов.

Результаты выполнения стратегических задач Сколково за 2024 год представил председатель правления Фонда Сергей Перов. Средневзвешенный процент их исполнения составил 101,23%.

«В 2024 году удалось преодолеть тенденцию предыдущих двух лет по ежегодному сокращению инвестиций, привлекаемых участниками проекта Сколково. Объем внебюджетных средств составил рекордные 42,6 млрд рублей с ростом на 34% к предыдущему году, превысив на 10% наилучший результат, достигнутый в 2021 году. Всего за период с 2013 по 2024 гг резиденты привлекли 220 млрд рублей. Свой вклад внесли программы инвестиционного менторинга и компенсации вложений бизнес-ангелов», — отметил председатель правления Фонда «Сколково» Сергей Перов.

Как было указано в ходе заседания, по состоянию на конец 2024 года статус участника проекта Сколково имеют 4 684 компании, что на 19,7% больше, чем годом ранее. Они предоставляют рабочие места более чем 118 тыс. сотрудникам. Компаниями-резидентами «Сколково» в 2024 году было получено 1164 патента, из которых 319 — на территории иностранных государств.

Накопленным итогом за 2021-2024 годы 607 компаний-резидентов воспользовались механизмом бесшовной интеграции мер поддержки институтов развития, а особо хорошую динамику роста в 2024 году показали компании, работающие в области биомедицинских технологий.