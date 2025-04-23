Мишустин одобрил проект соглашения РФ и КНР о взаимной защите инвестиций
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения РФ c Китайской Народной Республикой (КНР) о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 23 апреля.
«Одобрить <...> предварительно проработанный с китайской стороной проект соглашения. <...> Поручить Минэкономразвития России по достижении договоренности с китайской стороной подписать от имени правительства РФ указанное соглашение», — говорится в документе.
Москва и Пекин также обменяются письмами, «составляющими понимание между правительством РФ и Китая по вопросу применения мер, введение которых регулируется нормами Всемирной Торговой Организацией (ВТО) об исключениях по национальной безопасности».
Согласно документу, каждая из сторон «стремится создавать благоприятные условия инвесторам другой договаривающейся стороны для осуществления инвестиций на своей территории». Уточняется, что соглашение будет действовать 10 лет с момента вступления его в силу.
Ранее, 29 января, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй рассказал «Известиям», что Россия и Китай будут углублять деловое сотрудничество, продвигать его в таких традиционных областях, как энергетические ресурсы, транспорт, торговля, экономика, инвестиции и сельское хозяйство. Также страны намерены наращивать гуманитарный обмен и укреплять связи между народами, добавил дипломат,