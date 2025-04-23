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Тарифную льготу на беспошлинный ввоз картофеля увеличат до 300 тыс. т

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тарифную льготу на беспошлинный ввоз картофеля увеличат до 300 тыс. т. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Минсельхоза 23 апреля.

«В этом году для дополнительного обеспечения российского рынка была установлена тарифная льгота на беспошлинный ввоз импортного картофеля объемом не более 150 тыс. т, предназначенного для реализации в розничной торговле или переработки. С учетом того, что Республика Казахстан ввела запрет на вывоз картофеля из страны, в настоящий момент на площадке ЕЭК согласуется решение об увеличении тарифной льготы для РФ до 300 тыс. т. Данная мера, действующая до 31 июля 2025 года, позволит полностью закрыть внутренние потребности до поступления нового урожая и благоприятно скажется на ценовой ситуации», — сообщили в министерстве.

Также там отметили, что для наращивания собственного производства в текущем году планируется увеличить площади под картофелем до 286,3 тыс. га. В большинстве регионов России посадка культуры уже стартовала, и в настоящее время работы идут с опережением прошлогодних темпов. По состоянию на 23 апреля, картофель посажен на 41,4 тыс. га (в 2024 году — 35,9 тыс. га). В целом при благоприятных погодных условиях в 2025 году ожидается достойный урожай картофеля.

«Стоит отметить, что для обеспечения стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке постановлением правительства от 26 марта 2023 года №662 предусмотрено заключение органами государственной власти субъектов РФ добровольных соглашений с хозяйствующими субъектами о фиксации предельно допустимых розничных цен на продукцию, включенную в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в том числе на картофель. Этот механизм успешно применяется в регионах: по данным ФАС, соглашения в отношении картофеля заключены в 34 субъектах», — пояснили в Минсельхозе.

Кроме того, 1 марта вступил в силу закон об агроагрегаторах, способствующих сбыту фермерской продукции ритейлерам. Это создаст комфортные условия для малых форм хозяйствования по выходу в торговые сети — появятся дополнительные каналы сбыта, снизятся затраты на логистику, что благоприятно повлияет на формирование цен на продукцию.

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Ранее, 1 апреля, экс-замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Известиям» о возможном снижении цен на картофель в России к июлю. По его словам, это произойдет из-за появления собственного урожая в РФ.

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