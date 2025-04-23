В Кабардино-Балкарии госпитализировали двоих подростков после драки с поножовщиной

Двух 17-летних подростков госпитализировали после драки с применением оружия в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. Об этом 23 апреля рассказал источник «Известий».

«Конфликт произошел 21 апреля. Сестра одного из подростков рассказала ему, что ее постоянно оскорбляет одноклассник. Он пришел в школу, где она учится, и ударил обидчика кастетом по голове, а тот, в свою очередь, достал нож», — пояснил собеседник.

В результате школьников доставили в больницу с ранениями грудной клетки, гематомой головы и резаными ранами. Уточняется, что на учете в отделе по делам несовершеннолетних они не состоят.

По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

8 февраля в Кировском районе Саратова в полицию доставили восьмерых подростков после драки в торговом центре «Триумф Молл». По предварительной информации, юноши 15–17 лет вступили в конфликт с другой компанией.