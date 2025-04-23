Журнал People назвал Деми Мур самым красивым человеком в мире. Актриса оказалась на первой строчке ежегодного списка Most Beautiful Person. Как отмечает издание, Деми Мур прошла путь от иконы красоты до почти полного исчезновения с экранов, передает телеканал «Известия».

People ежегодно публикует выпуск, в котором называет самого красивого человека года. На обложку попадали такие звезды, как Джулия Робертс, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Бейонсе и другие знаменитости.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.