«Спортлото» поддержит Народные игры ГТО

«Спортлото» стал генеральным партнером Федерации многоборья ГТО России. Сотрудничество направлено на продвижение массового спорта и здорового образа жизни, рассказали в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото», в портфель которого входят лотереи «Спортлото».

Партнерство с федерацией реализуют в рамках онлайн-соревнований «Народные игры ГТО Спортлото». Они пройдут с 21 апреля по 17 июня.

«Целевые отчисления от проведения лотерей направляются на поддержку массового спорта и спорта высоких достижений. Из собственных средств бренд „Спортлото“ поддерживает проекты, стимулирующие развитие спорта и здорового образа жизни», — отметила заместитель гендиректора S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.

Участниками онлайн-соревнований «Народные игры ГТО Спортлото» могут стать жители страны от шести лет, уровень спортивной подготовки не имеет значения.

По словам вице-президента Федерации многоборья ГТО России Владимира Войтеховского, Народные Игры ГТО впервые провели в 2024 году. «Каждый житель России любого возраста и физической подготовки смог проявить себя и посоревноваться со всей страной в базовых спортивных навыках, доступных каждому с младших классов школы — таких как: отжимания, пресс, приседания и подтягивания», — отметил он.

В этом году в рамках соревнований «Спортлото» инициировал создание отдельной категории для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в проекте выделено несколько отдельных номинаций: «Самый спортивный регион России», «Самый спортивный вуз страны», «Самый спортивный ссуз страны».

В первых Народных играх ГТО, прошедших в 2024 году, приняли участие более 11 тыс. человек из 85 регионов России.