Автозапчасти для коробок передач начнут выпускать в Подмосковье

В подмосковном Краснознаменске наладят производство автозапчастей для автоматических коробок переключения передач. Два производственно-складских здания построит компания «ПЕРСПЕКТИВА» (входит в ГК AVT Group).

По словам регионального министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», предприятие должны запустить в 2027 году. В промышленных корпусах установят новые производственные линии мощностью до 26 тыс. изделий в год. В реализацию инвестпроекта вложат 150 млн рублей.

Компания на льготных условиях получила в аренду новый земельный участок для налаживания производства. Площадь зданий превысит 2,9 тыс. кв. м, а площадь участка — 2,6 га.

В начале марта правительство утвердило создание особых экономических зон в трех российских регионах, в том числе в Московской области. В пресс-службе правительства отметили, что в России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях.