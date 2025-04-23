Путин указал на колоссальные возможности применения ИИ в военном деле

Возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в военном деле колоссальны. Об этом в среду, 23 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

«И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того и будут огромные преимущества на поле боя», — указал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии.

Также Путин призвал ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения, а, кроме этого, особое внимание уделить безэкипажным катерам и другим морским системам.

«Актуальная задача — развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе — и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее, прочее», — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что в этой сфере у России есть определенные практические наработки, но необходимо двигаться быстрее на самых современных, востребованных, перспективных направлениях.

Кроме того, Путин призвал с соблюдением сроков закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.

В январе военнослужащие казачьего артиллерийского полка «Волга» добровольческого корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ рассказали «Известиям» о своих разработках в сфере беспилотников. В полку есть свое конструкторское бюро, в котором бойцы разрабатывают дроны различных модификаций.