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Время продажи алкоголя сократили на три часа в Забайкальском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Забайкальском крае изменят разрешенное время продажи спиртных напитков. Депутаты регионального заксобрания приняли соответствующий законопроект во втором чтении.

На текущий момент продавать спиртное разрешено с 10 до 23 часов. Обновленный закон позволит вести продажу алкоголя с 12 до 22 часов. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Ограничение направлено на снижение потребления алкоголя населением и создание условий для ведения здорового образа жизни. Обновленный закон начнет действовать осенью.

По данным правительства, на учете с синдромом зависимости от алкоголя в регионе состоят почти 10,5 тыс. человек. Ежегодно на учет встают больше 380 человек. Лицензию на продажу спиртного имеют свыше 2,5 тыс. торговых точек.

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