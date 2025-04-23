Время продажи алкоголя сократили на три часа в Забайкальском крае
В Забайкальском крае изменят разрешенное время продажи спиртных напитков. Депутаты регионального заксобрания приняли соответствующий законопроект во втором чтении.
На текущий момент продавать спиртное разрешено с 10 до 23 часов. Обновленный закон позволит вести продажу алкоголя с 12 до 22 часов. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.
Ограничение направлено на снижение потребления алкоголя населением и создание условий для ведения здорового образа жизни. Обновленный закон начнет действовать осенью.
По данным правительства, на учете с синдромом зависимости от алкоголя в регионе состоят почти 10,5 тыс. человек. Ежегодно на учет встают больше 380 человек. Лицензию на продажу спиртного имеют свыше 2,5 тыс. торговых точек.