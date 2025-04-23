Компании из РФ начнут добывать литий в Аргентине

Российские компании начнут добывать литий в Аргентине. Страна входит в число мировых лидеров по залежам редких ресурсов. Уже несколько компаний из России занимаются разработкой природных ископаемых, Об этом «Известиям» сообщил посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Большинство проектов находится на начальной стадии согласований. Сотрудничество ведется на частном уровне, без госконтрактов, заявил Энрике Виейра, сообщает телеканал «Известия». Аргентина в феврале 2025 года экспортировала литий на $66 млн, золота — на $208 млн, серебра — на $45 млн. Главный покупатель — Китай, ему отправлено 73% всего объема. Литий востребован в аккумуляторах, энергетике и «зеленых» технологиях.

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