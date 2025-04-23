Маршрут Москва — Санкт-Петербург теперь полностью обеспечен интернетом

Железную дорогу Москва — Санкт-Петербург полностью обеспечили интернетом. Операторы установили сотни базовых станций вдоль маршрута. Интернет и мобильную связь предоставляют все крупные операторы, сообщает телеканал «Известия».

«Сапсану» уделили особое внимание: в вагонах установили усилители сигнала и модули-передатчики. Голосовая связь теперь доступна на 99% всего маршрута. Сигнал держится стабильно даже при скорости до 250 км/ч. Пассажиры могут смотреть ролики без задержек и зависаний. Также РЖД рассматривает спутниковую связь для других направлений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.