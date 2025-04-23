В России приступили к разработке космических двигателей-электроспреев

Исследователи из НИЯУ МИФИ и компании СТАР разработали аванпроект инновационного ракетного двигателя типа «электроспрей» на ионной жидкости. Они рассчитаны на работу в составе малых космических аппаратов класса «наноспутники».

В разработке в качестве рабочего тела задействована ионная жидкость, в которой под влиянием сильного электрического поля заряженные частицы ускоряются и формируют реактивную струю.

«Разгон плазмы электричеством — наиболее эффективный способ ускорения рабочего тела до высоких скоростей. В отличие от традиционных двигателей, где скорость ограничена энергией химической реакции, для плазменного потока такого потолка не существует. В результате рабочее тело разгоняется до 10–20 км/с и более», — рассказал «Известиям» главный конструктор проекта, старший преподаватель кафедры физики плазмы Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Игорь Егоров.

По его словам, преимущество двигателей на ионной жидкости в том, что они могут работать непрерывно и долго, выдерживая многократные включения и выключения. Это обеспечит точное позиционирование спутников, что открывает перспективы для их применения в составе роя.

Ученые отметили, что в проект заложены идеи, которые позволят сделать более эффективный, чем мировые аналоги, двигатель. В частности, этому поспособствует подбор рабочей жидкости, которая будет одинаково хорошо функционировать в разных полярностях. Плюс оптимальная конфигурация излучателя частиц.

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Спрей для дела: новые российские двигатели доставят на Луну наноспутники