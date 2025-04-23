В Москве пройдет образовательный проект «Четвероногий друг»

Образовательный проект «Четвероногий друг», призванный помочь животным из приютов, пройдет с 24 по 27 апреля в рамках московского фестиваля «Пасхальный дар». По словам организаторов, мероприятие, которое состоится на Цветном бульваре, это не просто праздник, но и «реальная возможность сделать доброе дело и подарить заботу братьям нашим меньшим».

Для гостей проекта проведут выставку, где около 180 собак и кошек из московских приютов будут искать новых хозяев. Посетители смогут получить консультацию ветеринаров, которые поделятся советами по уходу за питомцами. Кинологи проведут мастер-классы, в ходе которых расскажут о воспитании собак, подготовке домашних животных к поездке и адаптации к жизни в мегаполисе.

Кроме того, в рамках проект будет работать груминг-салон, где домашним животным предложат процедуры по уходу за шерстью, лапами и ушами.

Кроме того, для питомцев организуют игротеку, которая даст возможности для социализации, игр и новых знакомств. Музыкальный фон для комфортного отдыха будет создавать диджей.

В прошлом году в рамках данного проекта новый дом нашли четыре собаки и 14 кошек. Для питомцев благотворительных фондов было собрано 720 кг сухого и 96 кг консервированного корма, а также пеленки, игрушки и лакомства.