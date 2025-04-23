Эксперты объяснили значение применения натрийионных аккумуляторов в ИБП

В ближайшие пять лет натрийионные аккумуляторы могут занять не менее 35–40% рынка в России. Одна из ключевых сфер, ожидающих рост в этом контексте, — это промышленные источники бесперебойного питания (ИБП), рассказал «Известиям» 23 апреля доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

По его словам, развитие технологии обеспечит уверенный рост отрасли ИБП на 10–15% в год. Еще одним фактором, способствующим развитию этой сферы, по словам эксперта, станет возможность существенно снизить простои и сбои в работе оборудования, что обеспечит экономию на 2–4 млн рублей, а также прирост эффективности на 3–6 млн рублей.

«Главным преимуществом ИБП на основе натрийионных батарей является их экономическая целесообразность. Стоимость таких батарей значительно ниже литийионных, что позволяет уменьшить затраты на приобретение и обслуживание в среднем на 4–7%. Кроме того, натрийионные батареи обеспечивают снижение экологической нагрузки предприятия на 5–7% и заметное увеличение эффективности производственных процессов», — объяснил он.

В свою очередь, генеральный менеджер Ippon Михаил Вазисов отметил, что от свинцово-кислотных аккумуляторов натриевые батареи отличает то, что они экологически безопасны, поскольку в их составе отсутствуют опасные тяжелые металлы, токсичные компоненты и едкие кислотные растворы. Кроме того, эксплуатационный ресурс таких источников питания выше — если свинцовые батареи служат около двух лет, то натриевые способны работать более 10 лет.

«Еще одно важное преимущество — повышенная устойчивость к циклическим нагрузкам. Натриевые аккумуляторы выдерживают до 2 тыс. циклов полного разряда, в то время как свинцово-кислотные батареи теряют работоспособность уже после 300–500 циклов при разряде на 50%. Также они работают в экстремальных температурных условиях: от −20 до +40 градусов с сохранением до 80% емкости без необходимости в подогреве», — заметил он.

Эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова заявила, что натрийионные батареи могут стать достойной альтернативой литийионным благодаря их доступности и экологической безопасности. Натрий является наименее токсичным материалом среди используемых в батарейном производстве, что делает его применение крайне актуальным. Более того, натрийионные батареи лучше противостоят отрицательным температурам и не склонны к возгоранию при коротком замыкании, что делает их безопаснее для использования в производственных условиях.

Ранее, 19 февраля, директор по развитию бизнеса компании Ippon Кристина Вишневецкая рассказала «Известиям», что, для того чтобы обезопасить себя от неожиданного сбоя электроэнергии, необходимо использовать различные способы получения и сохранения дополнительной, резервной электроэнергии. Один из таких способов — это источник бесперебойного питания — устройство, обеспечивающее защиту электрического оборудования от перебоев и проблем в сети электропитания.