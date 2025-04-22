Китай начал маскировать свои товары для американского рынка из-за пошлин
Китай начал выдавать свои товары за южнокорейскую продукцию, пишет агентство Reuters. Пекин таким образом пытается обойти американские пошлины. Таможенная служба Южной Кореи обнаружила нарушения на $20,81 млн. В частности, в США были проданы катодные материалы для аккумуляторов, передает телеканал «Известия».
В середине апреля Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 145%. Между Южной Кореей и США действует соглашение о свободной торговле. При этом Вашингтон ввел тарифы в размере 25% на южнокорейские товары.
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