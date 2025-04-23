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«Авито Недвижимость» и M2DATA объявили о партнерстве на рынке коммерческой недвижимости в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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«Авито Недвижимость» объявила о начале сотрудничества с proptech-платформой в сфере коммерческой недвижимости M2DATA, сообщила пресс-служба компании. Стороны объединят усилия для обеспечения актуальности информации в объявлениях о продаже и аренде объектов коммерческой недвижимости в столице.

В рамках партнерства ряд объявлений на «Авито Недвижимости» в сегментах продажи и аренды офисов и помещений свободного назначения дополнительно к проверке на соответствие правилам платформы пройдут верификацию в сервисе M2DATA и получат бейдж «Цена и м² актуальны». Такая отметка подтверждает, что специалисты M2DATA связались с собственником объекта и подтвердили стоимость, площадь и вакантность помещения. Сегодня в базе проекта содержится подробная информация о 7 900 зданиях Москвы и области. Информация о каждом помещении актуализируется в срок до 30 дней.

«Ежемесячно в раздел „Коммерческая недвижимость“ на Авито заходят более 5 млн человек. Каждый пользователь приходит на платформу со своим запросом, и мы стремимся не только удовлетворить его, но и сделать процесс подбора объекта быстрым и прозрачным. Сотрудничество с M2DATA отвечает нашим целям по наращиванию качества базы и сокращению цикла сделки. Уверены, что партнерство поможет покупателям и продавцам коммерческих объектов в Москве быстрее находить друг друга, а рынку — закрыть больше сделок в этом году», — прокомментировал управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Олег Изотов.

«Проверка данных в таких масштабах, как рынок коммерческой недвижимости Москвы, — задача нетривиальная. Мы в M2DATA решаем ее уже почти 5 лет. Выстроенный алгоритм действий, собственная разработка и слаженная команда специалистов — вот что позволяет сверять объявления практически в режиме реального времени. Мы уверены, что такой подход позволит многомиллионной аудитории Авито быстрее и эффективнее подбирать коммерческую недвижимость», — добавил основатель и собственник M2DATA Максим Гликман.

По итогам прошлого года количество продавцов в сегменте аренды коммерческих объектов на «Авито» увеличилось на 14%, а в сегменте продажи — на 11%. Рост числа игроков и сокращение вакантности потребовали от платформ новых подходов к обеспечению качества объявлений о продаже и аренде такой недвижимости в Москве.

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