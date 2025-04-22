Часть россиян получит пенсию за май до 30 апреля, сообщает Социальный фонд России. Речь идет о тех, кому деньги приходят через банк с 1 по 5 мая, передает телеканал «Известия». Досрочная выплата затронет все виды пенсии включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. C 6 мая доставка выплат через банки возобновится по обычному графику. Для россиян, получающих пенсии через почту, ничего не изменится.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.