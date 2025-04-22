Венгрия не станет плацдармом для переброски войск на Украину
Венгрия не станет плацдармом для переброски войск на Украину, об этом заявил лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи в интервью «Известиям», сообщает телеканал «Известия».
«Мы полностью отвергаем идею отправки войск НАТО или ЕС на Украину и тем самым развязывания третьей мировой войны. Ни при каких обстоятельствах мы не позволим им использовать территорию Венгрии для подобных целей», — сказал он.
Тороцкаи назвал диалог с Россией необходимым, несмотря на давление Евросоюза.
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