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Канатную дорогу и скейт-парк предлагают построить в Биробиджане

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В Биробиджане в сквере имени Бумагина могут построить скейт-парк и канатную дорогу. Два варианта локаций представлены для голосования в рамках всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства.

Первый проект предусматривает создание нескольких функциональных зон, в том числе канатной дороги и скейт-парка. В рамках второго проекта возможно создание современной детской площадки, которая станет центром притяжения для семей с детьми, поясняет ИА EAOMedia.

Голосование началось с 21 апреля по всей стране. Оно проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», части нацпроекта «Инфраструктура для жизни». От ЕАО в этом году участвуют Биробиджан и поселок Теплоозерск.
В Теплоозерске голосование открыто за одну из двух детских площадок, а в Биробиджане выбирают, какими зонами дополнят сквер имени Бумагина.

В автономии в рамках программы с 2017 года провели более 190 мероприятий по благоустройству. В России в общей сложности по программе благоустроили порядка 72,5 тыс. общественных пространств, в том числе более 31,5 тыс. парковых территорий.

Агентство уточняет, что программа «Формирование комфортной городской среды» с 2019 по 2024 год была включена в нацпроект «Жилье и городская среда». Благодаря ей индекс качества городской среды вырос на 31%, доля благоприятных для проживания российских городов составила 82,4%.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане благоустроят могилы тех, кто строил город. Это является целью проекта «Они были первыми», разработанного общественной организацией «Сохранение исторического наследия ЕАО».

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