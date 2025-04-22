Карта спецоперации на Украине 22 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 апреля можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало Минобороны.

Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 034 беспилотных летательных аппарата, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 985 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.

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