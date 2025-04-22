Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Мир
В МИД РФ указали на глубину падения ЕС из-за угроз политикам посещать Москву 9 Мая
Мир
Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска
Общество
Синоптик спрогнозировал экстремальную жару в Москве до 23 апреля
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с грузовиками и легковушкой в Тверской области
Армия
ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
Общество
Хуснуллин призвал регионы продумать меры по повышению объема строительства жилья
Политика
Путин примет участие в ПМЭФ-2025
Общество
Путин назначил Алексея Исакова послом РФ в Уругвае
Мир
В МИД сообщили об учете Россией агрессивного военного планирования НАТО
Мир
СМИ сообщили о гибели более 20 человек из-за ударов Израиля по сектору Газа
Происшествия
Сотрудник зоопарка в Мариуполе погиб после нападения тигра
Общество
Цискаридзе назвал смерть скульптора Церетели печальной вестью
Мир
Трамп пообещал сообщить о плане по Украине в ближайшие три дня
Общество
Зураба Церетели похоронят в Грузии
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 289 ДТП
Мир
Иран готов сделать ядерную программу более прозрачной на своих условиях
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 22 апреля

0
EN
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 апреля можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало Минобороны.

Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 034 беспилотных летательных аппарата, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 985 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025