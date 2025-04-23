Революционный трампизм

Дональд Трамп и его окружение — революционеры. Оказавшиеся волею судеб во главе ядра нынешней международной системы, они планомерно и искусно ее разрушают.

Революционность международной ситуации определяется ее структурой и тенденциями. После развала Советского Союза с его глобальным проектом реальная и серьезная альтернатива либерализму исчезла. Соединенные Штаты оказались не просто ключевым международным игроком — они стали единственным строителем новой системы. Не имея ощутимых противников и альтернатив, американский проект стал проектом глобальным. Либеральная демократия была выбрана не только как внутриполитическая идеология, политическая система и форма устройства общества. Она стала системно и агрессивно навязываться нациям и народам. Где-то она имела успех и широко принималась, где-то ей успешно сопротивлялись. Но более четверти века после крушения Советов, Америка не имела конкуренции.

Утомленность величием стоила дорого. Геополитическое одиночество не прошло даром. Оно не стало золотым временем, а привело к деградации политической и интеллектуальной среды. Множество геополитических ошибок не стали единственными трудностями Америки. На интеллектуальном уровне стала пересматриваться история мировой политики. Послевоенную биполярность, глобальную конкуренцию между марксистским и либерально-рыночным проектами стали осмыслять по-новому.

Американские идеологи начали ставить под сомнение сам факт двухполюсности ушедшего мира. Оказалось, что он никогда и не был биполярным. Американская модель либеральной демократии всегда была господствующей, единственной. Вокруг Соединенных Штатов и идеологии либерализма создавалась система международных отношений. Но был за ее пределами временный небольшой, ошибающийся мир — мир глобального левого движения. Он не выдержал конкуренции и рухнул под своими ошибками и неудачами.

Все рано или поздно присоединятся к этой системе. Прогресс неминуем. Он линеен. Рано или поздно к либеральной демократии придут все. В этой системе есть либеральный левиафан — США. Держава, наиболее развитая технологически, мудрая интеллектуально, богатая экономически и сильная в военном плане. Геополитический взгляд на мир был признан варварским и «средневековым», мужественность и отвага — лишними и опасными, коллективизм — ошибочным, религия — ненужной. Семья и традиционные ценности — необязательными, а, если откровеннее, отжившими себя. И вся эта система существует за счет среднего класса Соединенных Штатов. Американец платит за все эти многочисленные программы, проекты, фонды и активные мероприятия. Американский средний класс сегодня и 30 лет назад — две разные сущности, сравнение которых не в пользу первого. Либеральный мировой порядок стал законом. Либеральный закон стал светской религией. Либеральная светская религия стала либеральным каноном, который нельзя пересматривать, трансформировать и критиковать.

И казалось, что вся эта система тверда и могущественна, как Статуя свободы в заливе около южной оконечности Манхэттена. Либеральные глобалисты настолько сильны, влиятельны и профессиональны, что никто не способен пересмотреть их взгляд на политику, экономику и культуры. А могущественный и никогда не ошибающийся Пентагон стоит на страже либерального левиафана и его системы. Все перестановки и изменения в политике Соединенных Штатов были скорее ротацией исполнителей: менялась форма, но не содержание. На периферии либерального мирового порядка, в Европе, отход от канонов карался жестоко. К высшей власти были допущены лишь те, кто соответствовал либеральному уставу. Для большей правдоподобности всегда должны быть исключения для спускания пара и демонстрации «дурачкам» искренности системы. Либеральный мировой порядок управлялся искусно и твердо — канон был непоколебим.

Поэтому трампизм — это революция. Он возник и победил в сердце либерального канона. Были ли Соединенные Штаты либеральной страной изначально, были ли они обречены на то, чтобы стать проводником и ледоколом либерализма — вопрос дискуссионный. Значительная часть западных авторов со времен Алексиса Токвиля убеждена в этом. Другие, правда, уверены, что созданное консервативными фанатиками-пуританами новое общество когда-то лишь свернуло в сторону либерализма.

Трампизм бьет либеральный канон не из оппозиции. Он разрушает его не с трибун соцсетей или консервативных и маргинальных изданий. Трампизм не стал вечно ноющей оппозицией, всегда недовольной, шумной и бесполезной. Он триумфально завоевал Белый дом и большую часть Капитолия, завоевал главную западную социальную сеть — бывший Twitter, сегодняшний Х. Изнутри трампизм разрушает то, что должен был защищать, холить и лелеять. Единства Запада уже не существует, геополитически это более не альянс. Военно-политическая кооперация между США и Европой не просто встала и не развивается, она деградирует. Атлантический консенсус разрушен трампизмом уверенно и быстро. Торговая политика создает новые и достаточно серьезные барьеры, причем эти системные изменения, возможно, приходят на долгие десятилетия. Институты, которые должны были сближать социальные и культурные процессы внутри западного мира, закрыты, пересматриваются или сведены до формальности.

Словесная атака трампистов на союзников по западному сообществу общих ценностей не имеет аналогов. Ментор и защитник некогда «общей семьи» унижает, третирует и оскорбляет само понять «единый Запад». Оказалось, что общих ценностей, о которых говорили десятилетиями европейские пропагандисты, политики-однодневки, не так много. Их недостаточно для сохранения общего Запада. Кто уже помнит бывшего главу Еврокомиссии Жозепа Борреля, говорящего о неком «саде, окруженном джунглями»? Если только с усмешкой и иронией. Ядро либеральной системы, американские граждане и существенная часть элиты, отвергло либеральный мировой порядок. Отвергло потому, что система эта несправедлива, неэффективна и пагубна, она более не отвечает их политэкономическим интересам.

Однако не всё так просто, как может показаться. Столь могущественные системы не рушатся с одной или двух попыток. Пожалуй, и нескольких каденций будет недостаточно для непоправимого удара. Я полагаю, высоки шансы, что трампизму всё же не удастся разрушить нынешнюю либеральную международную систему. Тот отпор и те арьергардные бои всё же сумеют спасти остатки, пожалуй, одной из худших глобальных систем современности. Могущественные враги трампизма, консерватизма и традиций не собираются отдавать власть. Не планируют они и ослаблять идеологические кампании по всему миру. Трампистам еще только предстоит выдержать удары жестких агентов либерального канона.

Но факт революции внутри западного мира — это, пожалуй, лучшая новость за многие годы. Деятельность и само существование трампизма, особенно в качестве идейного хозяина Белого дома, — позитивное явление, которое стоит приветствовать. Помимо, собственно, весьма логичных и рациональных идей в трампизме есть некая свежесть, антибанальность. Чем дольше трампизм существует, тем хуже либеральному порядку с его трансгуманизмом, идолами и идеалами постмодерна, а заодно и всей современной несправедливостью. Трамписты — революционеры и разрушители системы. И в этом деле их можно только поддержать. Даже если у них ничего не получится, что вполне вероятно, сам факт их деятельности и урона, который они нанесли и наносят врагам вечных традиций, семьи, консервативных канонов и религии, уже чего-то да стоит.

Автор — научный сотрудник Института военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам

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