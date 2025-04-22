Независимый курс

За последние два года отношения между Султанатом Оман и РФ значительно углубились и перешли в разряд стратегически значимых. Это стало особенно заметным на фоне переориентации внешней политики России на восточное направление в ответ на усиливающееся давление со стороны Запада и санкционные ограничения. В этом контексте Оман оказался перспективным и важным партнером для Москвы на Ближнем Востоке, который может способствовать обеспечению регионального баланса и стабильности.

Маскат рассматривает укрепление связей с Россией как важный элемент своей многовекторной дипломатии. Несмотря на традиционные отношения с США и Великобританией, влияние этих держав в султанате постепенно ослабевает. Особенно ярко это проявилось после начала израильской военной кампании в Газе в октябре 2023 года, вызвавшей резкую критику в оманском обществе в адрес западных стран.

Дополнительным фактором, способствующим отходу Омана от зависимости от Запада, стало расширение сотрудничества с Китаем и Индией. Эти государства укрепляют свое присутствие в регионе как в сфере экономики, так и в военном взаимодействии, тем самым усиливая позиции Маската на международной арене. Примечательно, что визит султана Омана в РФ проходит на фоне ядерных переговоров между Ираном и США, в которых Маскат выступает в роли посредника, подтверждая свою репутацию как нейтрального и уважаемого медиатора в ближневосточных вопросах.

Оман традиционно следует независимой внешнеполитической линии, выстраивая собственные балансы между ведущими региональными и глобальными центрами силы. Маскат сохраняет открытость к диалогу со всеми сторонами, размещая на своей территории как британские, так и китайские военные объекты, а также участвуя в совместных учениях с вооружёнными силами США, Китая, Ирана и России. До недавнего времени поддерживались и закрытые контакты с Израилем. При этом султанат сохраняет принципиальную нейтральность в острых конфликтах. Так, в январе 2024 года он отказал западным союзникам в использовании своего воздушного пространства и портов для операций против хуситов.

Во времена правления султана Хайсама бен Тарека внешнеполитический курс Омана стал еще более многовекторным и прагматичным. Особый акцент делается на укрепление партнерства с восточными державами — Россией, Китаем и Ираном, что сочетается с активным развитием отношений с ближневосточными соседями — Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

В вопросе украинского конфликта Маскат демонстрирует сдержанность и дипломатическую уравновешенность: в интервью Le Figaro глава МИД Омана Бадр бен Хамад Аль-Бусаиди отметил, что страна не прибегает к обвинительной риторике, предпочитая концентрироваться на поиске путей мирного разрешения. Также султанат отказался от участия в «мирном саммите» в Швейцарии в 2024 году, подтвердив свою независимую позицию.

Экономическое взаимодействие между РФ и Оманом в последние годы демонстрирует позитивную динамику. В султанате зарегистрировано порядка 300 компаний с российским участием, работающих в таких сферах, как торговля, строительство, информационные технологии и гостинично-ресторанный бизнес. В 2023 году важным шагом в расширении деловых связей стал визит делегации из 39 российских компаний.

К концу 2024 года Оман закрепил за собой статус одного из ведущих внешнеторговых партнеров России в арабском мире. Объем взаимной торговли достиг $350 млн, показав более чем двукратный рост по сравнению с предыдущими тремя годами. Основу товарооборота составляют экспорт оманских удобрений и металлопродукции, а также поставки российских продовольственных товаров, металлов и продукции химической промышленности. Впервые в 2023 году были обнародованы официальные данные по взаимным инвестициям: их объем составил $90 млн.

Одной из наиболее активно развивающихся сфер взаимодействия стал туризм. В 2024 году Россию посетили около 11 тыс. туристов из Омана, в то время как число россиян, выбравших Оман в качестве туристического направления, составило около 44 тыс. человек. В преддверии визита султана авиакомпания Oman Air объявила о расширении маршрутной сети между Маскатом и Москвой, что должно способствовать дальнейшему росту туристического потока.

Российско-оманское сотрудничество обладает широким потенциалом в ряде приоритетных направлений — от торговли, где акцент делается на взаимодополняемость экспортных и импортных позиций (сельхозпродукция, морепродукты, химическая и медицинская продукция), до технологического взаимодействия в нефтегазовой сфере, геологоразведке, энергосбережении и водоочистке. Существенные перспективы также открываются в области логистики, благодаря выгодному географическому положению Омана и развитой портовой инфраструктуре, и в туризме — как рекреационного, так и культурно-образовательного формата.

Важной сферой остается совместная климатическая повестка, включая охрану биоразнообразия и внедрение экологически устойчивых решений. Дополнительно возрастающий интерес к образовательному, научному и кадровому обмену, а также переходу на новые механизмы расчетов и развитию финансовых инструментов создает базу для долгосрочного и устойчивого экономического партнерства.

Визит султана Хайсама бен Тарека в Москву может стать важной вехой в развитии российско-оманских отношений, зафиксировав не только достигнутый уровень взаимопонимания и доверия, но и наметив новые горизонты стратегического взаимодействия. В условиях глобальной трансформации международной системы Маскат и Москва демонстрируют готовность к укреплению многопланового партнерства. На этом фоне Оман выступает не просто региональным игроком, а полноценным партнером в формирующемся многополярном мире, с которым Россия связывает долгосрочные политические, экономические и гуманитарные интересы.

Автор — президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ

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