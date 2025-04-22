В Кургане на три дня закроют проезд по Советской
В Кургане временно запретят движение транспорта на участке улицы Советской. Ограничения будут действовать с 14:00 вторника, 22 апреля, до конца дня 25 апреля, сообщает АО «Водный союз».
Проезжую часть закроют от улицы Томина до дома №66-А из-за проведения аварийных работ на водопроводных сетях, пишет ИА «Ура.ру».
Водителей попросили быть внимательными на дороге, следовать предупреждающим знакам и заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что в Кургане расширят до четырех полос дорогу возле Центрального парка культуры и отдыха. Ради реконструкции власти выкупают находящиеся рядом частные участки с домами.