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Призывавшего к экстремизму жителя Челябинской области обвинили в госизмене

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Фото: ФСБ РФ
dzen
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Жителя Челябинской области, оказывавшего финансовую помощь военной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, обвинили по делу о госизмене. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Противоправную деятельность гражданина выявили и пресекли в марте 2024 года. Согласно сведениям УФСБ России по Челябинской области, он являлся сторонником проукраинской идеологии. Мужчина принимал активное участие в оппозиционных интернет-сообществах. Задержанный размещал в публичном доступе материалы, содержание которых было связано с призывом к участию в террористической и экстремистской деятельности.

В результате правоохранительные органы в отношении мужчины возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет»).

В рамках следствия также было установлено, что задержанный в период с октября 2022 года по май 2023-го передавал средства военной организации, деятельность которой направлена против безопасности России. Потому в отношении мужчины также возбудили дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

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Ранее, 11 апреля, сообщили о приговоре подростка Орловской области к 7,5 года лишения свободы за поджог релейного шкафа по заданию спецслужб Украины. В отношении него было возбужденно уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

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