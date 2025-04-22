Пенсионерам могут назначить компенсацию за задержку в выплатах
Пенсионерам могут назначить компенсацию за задержку в выплатах. Соответствующую рекомендацию подготовит Счетная палата по итогам проверки «Почты России». Аудиторы заявили, что предприятие не раз нарушало сроки доставки выплат, сообщает телеканал «Известия».
В июне 2024 года «Почту России» уже оштрафовали на 100 млн рублей за задержки при ремонте отделений. Сейчас в отличие от трудового пенсионное законодательство не предполагает денежного возмещения. Оно может быть установлено как общими правилами обслуживания, так и индивидуальными параметрами.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.