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«Столото» направит 48,7 млн рублей на благотворительность по итогам пасхального тиража

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Фото: пресс-служба «Столото»
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«Столото» направит 48,7 млн рублей православной службе помощи «Милосердие» по итогам благотворительного пасхального тиража «Русского лото». Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.

На благотворительные цели пошли 10 рублей с каждого проданного лотерейного билета. Всего на пасхальный тираж было продано почти 4,9 млн билетов.

«У службы помощи „Милосердие“ есть необходимые ресурсы, чтобы оказывать нуждающимся различные виды помощи. Так, люди получают поддержку в центрах гуманитарной помощи, приютах и других учреждениях, где всегда могут рассчитывать на помощь в сложный жизненный период», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Трансляция 1635-го тиража «Русского лото» прошла 20 апреля, в день Светлой Пасхи. По итогам розыгрыша выигрышным стал каждый второй билет. Совокупная сумма выигрышей участников составила порядка 377 млн рублей.

За три года в рамках пасхальных тиражей «Русского лото» на благотворительность было собрано более 153,7 млн рублей. Подопечные службы «Милосердие» — дети и взрослые с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, одинокие старики, малообеспеченные семьи и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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