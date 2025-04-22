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Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике

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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева 21 апреля объявила об уходе из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике.

«2015–2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым!» — написала Канаева в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Канаева проработала в тренерском штабе сборной России почти 10 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике 2008 и 2012 годов, а также семнадцатикратной чемпионкой мира. В 2008 году она получила звание заслуженного мастера спорта России.

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Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров объявил 22 февраля о назначении Татьяны Сергаевой новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Отмечалось, что Сергаева подготовила спортсменок, которые представляли Международную ассоциацию клубов «Небесная грация» на Играх БРИКС и стали чемпионками в многоборье.

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