Следующая церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года
Церемония вручения 98-й кинопремии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Академии кинематографических искусств и наук.
«98-я церемония вручения премии «Оскар» будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC в воскресенье, 15 марта 2026 года, в 19:00 по восточному времени (02:00 по мск. — Ред.)», — говорится в заявлении.
Также в киноакадемии уточнили, что использование искусственного интеллекта при создании фильмов не увеличит и не уменьшит шансы на получение номинации, но при оценке будет учитываться степень творческого авторства.
Победителей 97-й премии «Оскар» объявили 2 марта. Среди них была кинокартина «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, получившая премии в номинациях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж фильма», «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Американский актер Киран Калкин получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль».