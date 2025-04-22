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В России планируют давать гарантии участникам СВО для получения займов на бизнес

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам спецоперации для привлечения финансирования в банках или государственных микрофинансовых организациях на открытие или развитие бизнеса. Об этом 21 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе МСП.

«Для займов ГМФО до 5 млн рублей под поручительство региональных гарантийных организаций Корпорация МСП будет предоставлять гарантийное обеспечение до 25% при отсутствии у заемщика собственного залогового обеспечения. В рамках банковских кредитов в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия РГО и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% — для всех остальных», — заявил гендиректор корпорации Александр Исаевич.

По его словам, при этом размер кредита или займа может составлять от 5 млн до 50 млн рублей. Он уточнил, что такие же условия планируется распространить на займы в реготделениях ФРП.

Исаевич отметил, что данный подход позволит банкам активнее включаться в процесс кредитования участников специальной военной операции (СВО), желающих привлечь финансирование на развитие своего бизнеса, а самим предпринимателям — иметь возможность получить кредит.

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25 марта генеральный директор профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс сообщил, что заключившие контракт после 1 декабря 2024 года участники СВО и их супруги могут полностью списать долги по ипотечным и потребительским кредитам. По его словам, для списания долгов участники спецоперации должны предоставить документы, подтверждающие статус военнослужащего, а также доказательства наличия задолженности, соответствующей необходимым критериям.

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