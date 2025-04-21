Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Кушнареву до октября
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста бывшему замгубернатора Ростовской области Виталию Кушнареву по делу о взятке. Об этом 21 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.
После зачитывания заключения прокурор ходатайствовал о продлении срока ареста на период следствия. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на избрании смягчающей меры пресечения в виде домашнего ареста.
Кушнарев занял пост заместителя губернатора, министра транспорта региона в июне прошлого года. До этого с 2021 по 2024 год он был депутатом Госдумы и возглавлял минтранс Ростовской области с 2014 по 2016 год.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Кушнарева 25 ноября минувшего года при получении взятки в размере 27 млн рублей. Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).
Источник «Известий» сообщал, что вместе с Кушнаревым задержали замминистра транспорта Ростовской области Дмитрия Мамелко, однако позже его отпустили.