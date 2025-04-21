Западное оружие, поставленное Украине, постоянно всплывает на черном рынке. На это 21 апреля обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

«Даже поставки оружия, которое там существует, из западных стран, это оружие оказывается на международных рынках черных, международных рынках», — заявил он на встрече с главами муниципалитетов в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

По его словам, вооружение находят в Африке, на Ближнем Востоке и иных территориях. Путин в том числе подчеркнул, что власти Украины борются не за национальные интересы, а за капиталы, «которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж».

Глава государства подчеркнул, что уровень коррупции на Украине известен, однако в данном контексте необходимо думать о выполнении своего долга. Он отметил, что особенно это нужно перед теми, кто поддержал всё, связанное с возвращением новых российских регионов на свою историческую родину.

В интервью агентству Associated Press 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понятия не имеет, куда делись выделенные США $200 млрд на военную помощь. По его словам, в Киев не поступило даже половины выделенной помощи.