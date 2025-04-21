Российскую нейросеть научили определять готовность клиента к покупке авто

«Авито Авто» доработали корпоративную нейросеть A-Vibe, обучив ее анализировать диалоги автодилеров с потенциальными покупателями и определять готовность клиентов к покупке машины. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что нейросеть определяет уровень заинтересованности клиентов и подсказывает дилерам, как улучшить качество обслуживания. «Модель формирует детальный отчет всего за 30 секунд — это в 10 раз быстрее, чем в среднем занимает ручной анализ звонка. При этом точность такого нейро-анализа достигает 95%, человек зачастую допускает в несколько раз больше ошибок», — рассказал технический директор «Авито Авто» Артур Щеглов.

По его словам, дилеры могут проверить качество работы модели: часть звонков отбирается на проверку вручную, что позволяет обучать систему на новых примерах. «Первые возможности уже доступны всем дилерам на площадке, а до конца полугодия они получат дополнительные комплексные инструменты анализа, включая общую статистику по дилерскому центру и детальные показатели по каждому менеджеру», — отметил Щеглов.



По оценкам «Авито Авто», дилеры теряют до 34% потенциальных сделок из-за ошибок менеджеров в общении с клиентами.



A-Vibe обучалась на специализированном датасете, включающем обезличенные расшифровки настоящих разговоров с клиентами, что позволяет ей понимать естественную речь. Модель проводит глубинный анализ диалога, оценивая, в частности, интонацию и маркеры заинтересованности покупателя.