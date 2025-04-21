Умерла последняя представительница рода Строгановых Элен де Людингаузен
На 82-м году ушла из жизни последняя представительница дворянского рода Элен де Людингаузен-Строганова (Елена Строганова). Об этом 21 апреля в Telegram-канале сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
Строганова родилась 20 августа 1942 года, на протяжении долгого периода своей жизни работала директором в Доме моды Ив Сен-Лорана. В то же время активно занималась общественной деятельностью и благотворительностью.
Помимо этого, она создала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России. Детей у Строгановой не было, с ее уходом из жизни знаменитый род прервался.