Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей с 23 апреля по 19 мая
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет временно закрыт для посетителей в связи с проведением мероприятий. Об этом 21 апреля сообщила Федеральная служба охраны (ФСО) президента России.
«С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина <...> осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — передает заявление ведомства ТАСС.
Отмечается, что данные меры будут действовать в период с 23 апреля по 19 мая текущего года.
Ранее, с 18 февраля по 14 апреля, Мавзолей Ленина был закрыт для проведения профилактических работ. Отмечалось, что плановую профилактику проводят раз в два года.