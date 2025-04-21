Выплата педагогам за участие в ЕГЭ и ОГЭ может составлять 120 рублей

Педагоги пожаловались на низкую оплату за участие в ЕГЭ и ОГЭ. В зависимости от региона выплата за смену может составить 120 рублей. Именно столько, работая в аудитории проведения государственной аттестации, получают педагоги в Туве. Чуть больше заплатят сотрудникам школ в Марий Эл — 150 рублей. До 300 рублей за день помощи на ГИА также можно получить в Дагестане. В ряде регионов оплата за участие в госаттестации в разы выше — почти 1100 в Калужской области, а в Москве около 1400 рублей, сообщает телеканал «Известия».

При этом сами учителя готовы отказаться, но боятся административного давления. Педагоги заявляют, что их ставят перед фактом участия в госэкзаменах. Некоторых учителей даже заставляют выходить из отпуска для участия в государственной аттестации.

Эксперты отмечают, что Трудовой кодекс запрещает требовать выполнения работ вне договора. В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что размер выплат устанавливается самим субъектом России. Профсоюз работников образования также держит вопрос в поле своего зрения. Эксперты уже формируют обращение в Рособрнадзор и Минпросвещения с целью повышения выплат учителям, которые участвуют в проведении экзаменов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.