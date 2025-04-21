Бывший вратарь сборной Аргентины по футболу Гатти умер в возрасте 80 лет

Бывший вратарь сборной Аргентины по футболу Уго Гатти умер на 81-м году жизни. Об этом 20 апреля сообщил портал AS.

Там отметили, что спортсмен скончался в больнице в Буэнос-Айресе, куда попал около двух месяцев назад после ДТП. Тогда Гатти потребовалась операция на бедре.

«В последние дни больничная инфекция осложнила его выздоровление и в конечном итоге стоила ему жизни», — указано в сообщении издания.

На счету Гатти 18 матчей в составе национальной сборной Аргентины. За свою карьеру вратарь играл за футбольные клубы «Атланта», «Ривер Плейт», «Химнасия и Эсгрима», «Унион Санта-Фе» и «Бока Хуниорс». В составе последнего Гатти дважды выиграл Кубок Либертадорес и один раз стал победителем Межконтинентального кубка.