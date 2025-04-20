Ребенка унесло течением горной реки в Адыгее

Мальчик поскользнулся и упал в течение реки Белая около поселка Никель в Майкопском районе Адыгее. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

«Отец мальчика пытался спасти его, однако это ему не удалось», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Пропавший мальчик 2014 года рождения приехал в Адыгею вместе с родителями из Краснодарского края. В районе проводят поисковые мероприятия, опрошены очевидцы и осмотрено место происшествия.

26 марта в Ленинградской области завершили поиски утонувшего шестилетнего мальчика в реке Тосна. Водолазы не смогли обнаружить тело ребенка. За несколько дней до этого ребенок вышел со своим другом на лед и провалился, второму удалось выбраться.