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В Херсонской области скончался последний ветеран Великой Отечественной войны

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Фото: t.me/kastyukevich_live
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На 99-м году ушел из жизни Семен Чумаченко, последний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), живший в Херсонской области. Об этом 20 апреля сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

«Самые добрые воспоминания о Семене Михайловиче. Всегда рассказываю о нем, вспоминая наше общение и те слова напутствия и просто точные фразы, которыми Семен Михайлович с удовольствием делился», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Чумаченко родился в селе Макаровка в Херсонской области. В 1944 году в возрасте 17 лет он попал в действующую армию. Служил на 1-м Белорусском фронте в должности сапера-разведчика. В боях у реки Висла взял ценного пленного, несмотря на плотный пулеметный огонь противника.

Участвовал в Берлинской операции, в ходе боев потерял ногу. Был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны 1-й степени.

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