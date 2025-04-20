В Нижегородской области из-за пала сухостоя сгорели шесть зданий
В селе Еропкино в Нижегородской области сгорели шесть строений из-за пала сухостоя. Об этом сообщили 20 апреля в Telegram-канале главного управления МЧС России по Нижегородской области.
«Причина пожара, как и во многих других случаях возгорания сухой растительности, — беспечное обращение граждан с огнем», — говорится в сообщении.
Уточняется, что общая площадь пожара — более 15 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Ранее, 18 апреля, в городе Миассе Челябинской области сгорел склад лакокрасочной продукции. Площадь пожара составила 600 кв. м. Из цеха самостоятельно эвакуировались 45 человек.