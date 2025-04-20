В Москве автомобиль упал в Яузу

В Москве на Рубцовской набережной автомобиль съехал в реку Яузу. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе дептранса РФ.

В ведомстве добавили, что движение на участке набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто.

На видео «Известий» утонувшую иномарку подняли из реки с помощью машины с подъемным краном-манипулятором. На представленных кадрах видно, что машина сильно пострадала в результате падения.

В беседе с «Известиями» водитель упавшей в Яузу машины рассказал, что потерял управление из-за отказа тормозов, а в транспорте он находился один и чувствовал себя хорошо.

Ранее, 4 января, в Москве автомобиль пробил ограждение в районе Лужнецкой набережной и упал в Москву-реку. Уточнялось, что в воду упала машина марки Volkswagen белого цвета, ее водитель не справился с управлением.