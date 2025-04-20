Дочь убитого экс-мэра Самары отказалась признавать свою вину в вымогательстве

Людмила Тархова, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, отказалась признавать вину по уголовному делу о вымогательстве. Соответствующие материалы суда опубликованы в картотеке Ленинского районного суда Самары.

В документах судебного разбирательства указывается, что обвиняемая показания «не подтвердила, так как они не правдивые и были даны под воздействием сложившихся обстоятельств».

В 2022 году Людмила Тархова была осуждена за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской думы Александра Милеева и приговорена к семи годам заключения.

Как сообщалось в начале февраля, экс-мэр Самары и его жена Наталья были застрелены. По подозрению в двойном убийстве была арестована на два месяца внучка бывшего градоначальника Екатерина.

Кроме того, дочь Тархова Людмила в 2022 году была приговорена к семи годам колонии общего режима за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы шестого созыва Александра Милеева. При попытках заставить политика отдать деньги женщина собрала на него «компромат» и шантажировала депутата.