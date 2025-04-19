Подвиги советских героев вспомнили в посольстве Китая в России

В посольстве Китая в Москве вспомнили подвиги советских героев, которые принимали участие в японо-китайской войне. Почетными гостями стали потомки летчиков добровольческой авиационной группы СССР. «Известия» в субботу, 19 апреля, показали кадры со специальной выставки фотографий, посвященной событиям тех лет.

В годы войны летчики сбили свыше тысячи вражеских самолетов, также они обучали китайских военных.

«Китайский народ никогда не забудет бесценную поддержку, оказанную советским народом в годы сопротивления японским захватчикам», — отметил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Также на встрече была представлена книга историка Анатолия Демина «Авиация великого соседа». В ней содержатся воспоминания летчиков и уникальные документы того времени.

Сам двухтомник издан на китайском языке.

Отношения Москвы и Пекина развиваются по разным направлениям. В частности, 24 февраля в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином китайский лидер назвал РФ и КНР хорошими друзьями.