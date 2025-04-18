Киргизия рассчитывает завершить демаркацию границы с Таджикистаном до конца года

Власти Киргизии планируют до конца года завершить демаркацию границы с Таджикистаном. Об этом 18 апреля рассказал глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев на встрече с жителями Баткенской области республики.

«Ташиев сообщил, что президент поручил ему до конца года завершить работы по установке проволочных заграждений», — процитировал его Sputnik Кыргызстан в своем Telegram-канале.

Кроме того он добавил, что готов переехать в Баткенскую область, чтобы контролировать темпы работы.

Ранее, 31 марта, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о новом этапе отношений с Киргизией и Узбекистаном. По его словам, подписанный главами Таджикистана Садыром Жапаровым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договор о границах имеет историческое значение и говорит о твердой приверженности сторон мирным методам разрешения противоречий.