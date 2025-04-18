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В Южной Корее сообщили о готовности авиакомпаний возобновить прямые рейсы в РФ

Депутат Чон Ен Ги: авиакомпании Южной Кореи готовы возобновить прямые рейсы в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Южной Корее авиакомпании готовы возобновить прямые рейсы в Россию в случае урегулирования украинского конфликта. Об этом 18 апреля сообщил депутат национального собрания Республики Корея от оппозиционной «Объединенной демократической партии» Чон Ен Ги.

«Я спросил у представителей Korean Air, как они смотрят на то, что есть такое желание (восстановить прямое авиасообщение с РФ. — Ред.), и с их стороны услышал ответ, что если это будет возможно и текущие вопросы разрешатся, то они тоже к этому готовы», — рассказал он «РИА Новости».

Депутат считает, что конфликт на Украине должен скоро завершиться. Кроме того, отношения США с Россией в скором времени могут окончательно наладиться. По его словам, властям Южной Кореи необходимо восстановить нормальные дипломатические отношения с РФ для дальнейшего экономического сотрудничества между обеими странами.

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Ассоциация туроператоров (АТОР) 2 апреля сообщила, что авиакомпания El Al возобновит регулярные рейсы из Тель-Авива в Москву с 1 мая. Отмечалось, что один вылет будет выполнятся с понедельника по среду, а по воскресеньям и четвергам — два рейса в день. Для полетов предоставят борты Boeing 737-900.

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