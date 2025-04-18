В Южной Корее сообщили о готовности авиакомпаний возобновить прямые рейсы в РФ

В Южной Корее авиакомпании готовы возобновить прямые рейсы в Россию в случае урегулирования украинского конфликта. Об этом 18 апреля сообщил депутат национального собрания Республики Корея от оппозиционной «Объединенной демократической партии» Чон Ен Ги.

«Я спросил у представителей Korean Air, как они смотрят на то, что есть такое желание (восстановить прямое авиасообщение с РФ. — Ред.), и с их стороны услышал ответ, что если это будет возможно и текущие вопросы разрешатся, то они тоже к этому готовы», — рассказал он «РИА Новости».

Депутат считает, что конфликт на Украине должен скоро завершиться. Кроме того, отношения США с Россией в скором времени могут окончательно наладиться. По его словам, властям Южной Кореи необходимо восстановить нормальные дипломатические отношения с РФ для дальнейшего экономического сотрудничества между обеими странами.

Ассоциация туроператоров (АТОР) 2 апреля сообщила, что авиакомпания El Al возобновит регулярные рейсы из Тель-Авива в Москву с 1 мая. Отмечалось, что один вылет будет выполнятся с понедельника по среду, а по воскресеньям и четвергам — два рейса в день. Для полетов предоставят борты Boeing 737-900.