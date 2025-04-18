Нарышкин осудил попытки Британии и Франции ослабить дружбу в СНГ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отметил, что попытки Великобритании и Франции ослабить узы дружбы между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) являются недопустимыми. Об этом 18 апреля сообщило пресс-бюро СВР России.

«Нарышкин высказал отдельную признательность партнерам из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана за совместную работу по выявлению и нейтрализации угроз, исходящих как от террористических группировок, так и от некоторых зарубежных спецслужб. Обозначил недопустимость попыток Лондона, Парижа и других «гнезд глобализма» ослабить узы дружбы и стратегическое сотрудничество между нашими странами», — указано в сообщении по итогам участия главы СВР в конференции в Баку «Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие».

Кроме того, в пресс-бюро СВР отметили, что сотрудничество России и Азербайджана по линии спецслужб динамично развивается. Кроме того, оно носит взаимовыгодный и доверительный характер, который нацелен на защиту интересов обеих стран.

Ранее, 1 февраля, ФСБ РФ сообщила о попытках украинских и литовских спецслужб с их иностранными кураторами подорвать партнерские взаимоотношения России со странами СНГ. Ведомство заявило, что установило личность человека, который в ролике в соцсетях оскорбляет представителей узбекской нации. Им оказался гражданин Украины Николай Кочмарик, а YouTube-канал, где опубликовано видео, принадлежит спецслужбам Литвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение ФСБ, подчеркнула, что у Украины не получится поссорить Россию со странами СНГ.