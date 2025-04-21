Акцию «Библионочь» в Москве посвятят юбилею Победы

Акцию «Библионочь», которую организуют в Москве с 26 на 27 апреля, проведут под девизом «Страницы Победы», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в библиотеках и культурных центрах во всех округах столицы пройдет свыше 1,7 тыс. концертов, спектаклей, лекций, квестов, творческих встреч. «Проект объединит порядка 400 культурных площадок — почти вдвое больше, чем в прошлый раз. В этом году событие будет посвящено 80-летию Победы», — отметила Сергунина.

Акцию традиционно откроет детская программа «Библиосумерки». Так, в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина покажут постановку театра теней «Василий Теркин» по произведению Александра Твардовского.

В библиотеке № 128 — культурном центре М.А. Шолохова устроят семейный поэтический вечер. Там прозвучат произведения различных авторов и будет формат открытого микрофона.

Во многих учреждениях дети смогут присоединиться к флешмобу «Письма Победы». В его рамках ребята узнают о фронтовых «треугольниках» и напишут послания ветеранам и героям специальной военной операции. Участникам другого спецпроекта — «Часа памяти» — предложат описать историю своей семьи, связанную с Великой Отечественной войной. Эти работы лягут в основу издания «Московская книга семейных воспоминаний: 80 лет Великой Победе». Его презентуют на книжном фестивале «Красная площадь» и Московской международной книжной выставке-ярмарке.

В культурном центре «Москвич» приготовили мероприятие для взрослой аудитории — там прочитают лекцию о жизни и творчестве писателя Константина Симонова, а в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева выступят солисты проекта «Молодая опера России». Они исполнят песни военных лет и оперные арии. В библиотеке № 19 имени Ф.М. Достоевского состоятся литературные чтения. В программе — рассказы русских сатириков XIX–XX веков.

В смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой представят поэтический спектакль. В основе сюжета — фронтовые стихи участников Великой Отечественной войны.